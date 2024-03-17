المحكمة الاتحادية تقرر استئناف ترفيعات موظفي الإقليم

المحكمة الاتحادية تقرر استئناف ترفيعات موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة العليا الاتحادية قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان. وذكرت المحكمة الاتحادية  في بيان ، انها ” أصدرت قرارها في ملف ترفيعات موظفي إقليم كردستان، ويقضي القرار باستئناف الترفيعات بعد فتح الحسابات المصرفية وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان.وسجلت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين المحتجين شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية.

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