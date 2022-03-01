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نائب يعتزم تقديم طلب لإقالة الحلبوسي بسبب الفساد وسوء الإدارة
ائتلاف المالكي يتوعد بمحاسبة الحلبوسي لفساده وخيانته
تحالف الفتح:لم يتم التوصل لحد الأن إلى إتفاق بين التيار الصدري والإطار
المحكمة الاتحادية تقرر بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان
حزب بارزاني:الأبواب ما زالت مغلقة أمام حزب طالباني حول توزيع المناصب ورئاسة الجمهورية
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وزير المالية يحذر من تخفيض سعر صرف الدولار
تقرير كردي:شركة أريكسون للاتصالات دفعت ملايين الدولارات للعائلة البارزانية
مجلس النواب يلغي قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية
العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو
ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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