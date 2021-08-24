المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت في طعون موازنة 2021

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت في طعون موازنة 2021
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.وذكر مصدر برلماني،  أن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في طعون موازنة العام الحالي إلى الاول من شهر أيلول المقبل”.وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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