المحكمة الاتحادية تقرر حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء البلاد

المحكمة الاتحادية تقرر حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن إصدارها حكماً يرسّخ مبدأ “حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء العراق”.وذكرت المحكمة في بيان، أنها “أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، حيث وجدت المحكمة أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية”، مبينة أن “ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضٍ سكنية لجميع شرائح المجتمع”.وأضافت، أن “القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك من دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين”، لافتة إلى أن “ذلك يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري”. 

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