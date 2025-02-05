المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة التنفيذ من قبل الجميع

المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة التنفيذ من قبل الجميع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن جميع قراراتها إلزامية التنفيذ بينها الأوامر الولائية. وذكرت المحكمة في بيان ، أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.وتابعت، أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية، وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أوضح في وقت سابق بشان الأمر الولائي في القوانين الثلاثة، فيما ألزم جميع المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل العفو العام”.

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