المحكمة الاتحادية :لاعودة لعمل مجالس المحافظات بعد انتهاء الدورة البرلمانية

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أردوغان يهدد باستهداف مخيم اللاجئين في مخمور!
التخطيط النيابية:البرلمان س”يستضيف” 9 وزراء في الجلسات القادمة
حزب بارزاني:بغداد لم تحسم لحد الان حصة الإقليم من الموازنة
المالكي للسفير الروسي:نسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية
تحالف الفتح يكشف عن تحرك سياسي حشدوي لتغيير الكاظمي
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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