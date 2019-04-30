المحور:لانؤمن بالمعارضة بل نؤمن بوزارات “الخبزة”

المحور:لانؤمن بالمعارضة بل نؤمن بوزارات “الخبزة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف المحور الوطني فالح العيساوي، الثلاثاء، ان تحالفه لا يفكر مطلقا بالذهاب للمعارضة وكل ما يسعى اليه الان هو الحصول على الوزارات وباقي المناصب.وقال العيساوي في حديث صحفي،ان “تحالف المحور الوطني لا يفكر الان بالمعارضة وهو متمسك بشراكته السياسية مع ائتلاف المالكي  والفتح ، مبينا ان الفكر السياسي للمحور في هذه الدورة يختلف عن الدورات السابقة التي كانت تلجئ دائما للمقاطعة والمعارضة”.واضاف ان “كل ما يفكر به المحور الان هو الحصول على مزيدا من الوزارات والمناصب المهمة”.

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