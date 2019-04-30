المحور:لانؤمن بالمعارضة بل نؤمن بوزارات “الخبزة”

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عبد المهدي يتوسط لدى ميركل للتدخل بإعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران
القانونية النيابية:قانون انتخابات المجالس المحلية في دور “الشرنقة”
أعيان الموصل يحذرون من صفقات مع مسعود البارزاني لتعيين محافظا لنينوى
نائب:هدر مالي بقيمة 29 مليار دينار في وزارة النفط
ائتلاف النصر:زيارات عبد المهدي الخارجية “مهمة”
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نائب:هدر مالي بقيمة 29 مليار دينار في وزارة النفط
عبد المهدي:وقعنا اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الكهرباء
مصدر:تركيا تسعى لشراء المزيد من النفط العراقي
الحموري:زيارتي إلى بغداد لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية بين العراق والأردن
المالية النيابية:عبد المهدي “ملتزم”بدفع الرواتب لموظفي كردستان
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN