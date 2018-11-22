المحور الوطني يؤكد على تمسكه بالطائفية

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن تحالف المحور الوطني، محاسن حمدون، الخميس، ان اياد علاوي قدم اسماء مرشحي وزارة الدفاع على الرغم من ان الحقيبة هي من حصة المكون السني وعلاوي من المكون الشيعي، مبينة ان المحور سيرشح اسماء للدفاع تمثل المكون السني.وذكرت حمدون في حديث صحفي له اليوم: ان “رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي هو من رشح اسماء مرشحي وزارة الدفاع، الذين تشوب حولهم شبهات، مبينة ان المحور الوطني غير ضالع في هذه الترشيحات ولم يقدم اسماء مرشحين للحقيبة على الرغم من ان الدفاع هي من حصة المكون السني وعلاوي من المكون الشيعي وغير محسوب على السنة”.وتابعت ” بما ان الوزارة من حصة المكون السني، فأن تحالف المحور الوطني يناقش ترشيح اسماء من ابناء السنة لشغل هذه الحقيبة الوزارية”.