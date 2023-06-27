المخدرات النيابية:توجه لتعديل قانون المخدرات ليكون أكثر صرامة

المخدرات النيابية:توجه لتعديل قانون المخدرات ليكون أكثر صرامة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن محورين لعملها في متابعة انتشار المؤثرات العقلية في البلاد والحد منها، فيما أشارت الى التوجه لتعديل قانون المخدرات. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب شكل لجنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حديثاً، وأصدر أمرها النيابي في العاشر من أيار الماضي، حيث تعتمد هذه اللجنة على محورين في عملها”، لافتاً الى أن “المحور الأول تضمن العمل بالتوصيات التي أعدت من قبل الجهات المعنية”.وأضاف أن “المحور الآخر هو تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والذي من ضمنه تجديد العقوبة وإجراء الفحص الدوري لجميع الموظفين الجدد والمتقدمين على الزواج وأصدار إجازة السوق وحيازة السلاح”.وأشار الى أن “اللجنة تعد الأولى في الوطن العربي ضمن البرلمانيات العربية وفق شهادة الأمم المتحدة”، مؤكداً أن “اللجنة لاقت دعماً سياسياً من جميع الجهات كون مكافحة المخدرات أمر يهم جميع العراقيين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *