المدرب التشيكي سيحضر مباراة نهائي كأس العراق بين الجوية والزوراء

المدرب التشيكي سيحضر مباراة نهائي كأس العراق بين الجوية والزوراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يصل التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب المنتخب الأولمبي، العاصمة بغداد، الجمعة المقبل، لحضور نهائي كأس العراق بين القوة الجوية والزوراء، بملعب الشعب الدولي.وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن سكوب سيباشر عمله بشكل رسمي مدربا للمنتخب الأولمبي، بعد أن شارف الدوري الممتاز على الانتهاء وبالتالي باتت الأجواء ملائمة للمدرب بدعوة اللاعبين الراغب بضمهم للفريق، تحضيرات لتصفيات آسيا دون 23 سنة.وأشار إلى أن سكوب وضع منهاج تحضير المنتخب لتصفيات آسيا وينتظر نهاية الدوري المحلي للإعلان عن اللاعبين، لافتا أن القائمة ستضم عددا من المحترفين في أوروبا.يشار إلى أن المنتخب العراقي سيلعب تصفيات آسيا دون 23 سنة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانستان والمالديف.

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