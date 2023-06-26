المدرب العراقي (ثائر الخطيب)ينال شهادة الاتحاد الإنكليزي

المدرب العراقي (ثائر الخطيب)ينال شهادة الاتحاد الإنكليزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نال المدرب العراقي المقيم في إنجلترا، ناثر الخطيب، على شهادة “UEFA A”، الخاصة بالاتحاد الإنجليزي والتي تُعَد ثاني أفضل الشهادات في العالم من حيث جودة وقيمة المحتوى.واستغرقت الدورة التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحدود سنتين ونصف، حيث تدرب خلالها المشاركون على الكثير من الجوانب التطبيقية الخاصة بالإستراتيجيات الحديثة والتكتيكات المستخدمة في أنظمة اللعب.وكشف الخطيب في تصريح صحف، أن “المحاضرين وصل عددهم إلى 15 محاضرًا، بعضهم كان من مدربي المنتخبات الإنجليزية، وأبرزهم إيان فوستر، كذلك مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا.وأضاف المدرب العراقي المقيم في لندن: “بعد انتهاء الكورس المُخصص، سيقوم الاتحاد الإنجليزي بزيارات ميدانية للمدرب، يتراوح عددها بين 8 الى 13 زيارة للوحدات التدريبية وكذلك المباريات، حيث يتم التركيز على تطبيق ما تعلمه المدرب”.وأوضح ناثر الخطيب ايضًا أن الوصول إلى هذا المستوى، سيسمح له بالعمل في كلِّ الدوريات العالمية، كمدرب للفريق الأول، في ذات الوقت نوَّه على إن ما وصل إليه، جعله أول مدرب عراقي يصل إلى هذا المستوى في إنجلترا.وأبدى الخطيب ترحيبه بفكرة وجوده في العراق في المرحلة القادمة، في حال أُتيحت له الفرصة لتدريب إحدى الأندية أو المُنتخبات، كاشفًا أنه وصل للمستوى الذي كان ينشده، ليبدأ بعدها رحلته في تدريب فرق الكبار، بعدما عمل لسنوات عديدة، في مجال الفئات العُمرية لعدة أندية إنجليزية.ويعمل ناثر الخطيب حاليًا ضمن الاتحاد الإنجليزي كمطوّر للمُدربين، وأشرف قبل عمله الحالي على تدريب فرق الأكاديميات، في أندية (واتفورد وبيتربوره وكامبريدج يونايتد).

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