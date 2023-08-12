المدرب عماد:الاتحاد متمسك بخدماتي

المدرب عماد:الاتحاد متمسك بخدماتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، اليوم ، أن عقده مع أسود الرافدين تحت 20 عامًا ينتهي منتصف العام المقبل 2024.وقال عماد، في تصريح صحفي :”رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال متمسك بخدماتي مع المساعدين، حسب ما دار بيننا في آخر اجتماع”.وأضاف “الحديث عن انقسام المكتب التنفيذي حول استمراري مع منتخب الشباب غير صحيح والجميع متفق على بقائي“.وبين محمد: “الهجمة ضدي ممنهجة، ولا أبالي لها كون غاياتها معروفة ويقودها السماسرة وبعض المواقع، ودرجال على دراية بتحركاتهم”.وتابع: “قدمت أكثر من 30 لاعبًا للأندية والمنتخبات الوطنية، كانوا نتاج منتخب الشباب الذي شارك في كأسي آسيا والعالم”.ونوه: “تركت عرضًا تدريبيًا مغريًا من نادي سبهان الإيراني لأجل عيون منتخب شباب العراق، كون المهمة الوطنية تتطلب مني أكمال المشروع”.وختم مدرب شباب العراق تصريحاته قائلاً: “رسالتي للجماهير العراقية بأنني أعدكم بمنتخب مميز أفضل من السابق يحقق الإنجازات، ويخدم الكرة العراقية لسنوات طويلة”.

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