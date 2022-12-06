المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحذر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

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رشيد لوزير النقل”البدري”..عيب عليكم خليتو سمعة العراق بالحضيض
نائب:العراق لديه وفرة مالية ومحافظ البنك يرفض إعادة سعر صرف الدولار كما كان سابقا
سومو: أكثر من (107)مليارات دولار إيرادات العراق من بيع النفط خلال( 11 )شهراً
رشيد يرحب بالصادرات الأرمينية للعراق!
سياسي انباري:ما صرف من أموال على الانبار تكفي لبناء عاصمتين
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مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
تعرّف على المواجهات الكروية لهذا اليوم
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
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- اذاعة INN