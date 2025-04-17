المرأة المثقفة.. رؤية معاصرة بين التحديات والإنجازات

المرأة المثقفة.. رؤية معاصرة بين التحديات والإنجازات
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رائد العكيلي

يتباين تعريف المرأة المثقفة بين من يرونها ملمة بالأدب والشعر، وبين من يربطونها بالحصول على الشهادات العلميَّة. لكنَّ الكاتبة الفلسطينيَّة ليانه بدر تقدم رؤية أوسع، فترى أنَّ المثقفة هي التي تستثمر شتّى مناحي المعرفة “من أبسط التفاصيل اليوميَّة إلى علوم الذكاء الاصطناعي” لمواكبة متطلبات العصر.وتؤكد بدر أنَّ “التاريخ كان قاسياً مع المرأة، حيث واجهت تحدياتٍ كبيرة عبر تحجيم إمكانياتها الفكريَّة وحجمت دورها نتيجة قيود العادات الذكوريَّة والتقاليد، لكن القرن الحادي والعشرين شهد تحولاً جذرياً، فأصبحت المرأة عنصراً فاعلاً في بناء الأسرة ونجاح المؤسسات، بل وتفوّقت في ميادين كانت حكراً على الرجل، كعلوم الفضاء والفلك، فضلاً عن إبداعها في الفنون التشكيليَّة والأدب، ما عزّز مكانتها كشريكٍ أساسي في صناعة المجتمع المشترك”.من جهة أخرى، سلطت الإعلاميَّة إلهام عبدالرحمن الضوء عبر الندوة التي أقامتها مؤسسة المدى للثقافة والإعلام في معرض أربيل الدولي للكتاب، على دور المرأة في ترسيخ الثقافة عبر الأجيال، من خلال نقل علومها وخبراتها إلى أبنائها عبر التوعية والتوجيه، مؤكدة أنَّ “القراءة أداة محوريَّة في تشكيل الوعي الفردي والاجتماعي”.وأشارت عبدالرحمن إلى أنَّ المرأة المثقفة تُسهم عبر المنظمات والندوات في معالجة قضايا مجتمعيَّة كالزواج المبكر قبل سن 18 عاماً، وارتفاع نسب الطلاق، عبر نشر الوعي بأسس بناء العلاقات الأسريَّة السليمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى الأزمات بين الأزواج.

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