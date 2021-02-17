المراقبة النيابية:لن نسمح ببيع ممتلكات الدولة إلى تجار الأحزاب

المراقبة النيابية:لن نسمح ببيع ممتلكات الدولة إلى تجار الأحزاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي ، الاربعاء ، من بيع أصول الدولة العراقية كما ورد في موازنة عام 2021 , عادا اياه استهلاك مقدرات البلد .وقال البلداوي في تصريح صحفي ، إن “بيع أصول الدولة تستهلك جميع مقدرات البلد وتحول مقدرات البلد بيد أفراد عائدين للأحزاب المتنفذة”.وأضاف ان “الخروج من حاكمية الدولة إلى حاكمية الفرد للتحكم بمؤسسات ومقدرات الدولة ، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 يستهلك مقدرات البلد ومنها أصول الدولة”.وكان قد اكد النائب برهان المعموري أن بيع أصول الدولة مؤشر خطير على إفلاس البلد ، مبينا أن اجندات خارجية تقف وراء توجه بيع أصول الدولة .يذكر ان وزير المالية قد خول في وقت سابق مدير عام عقارات الدولة ببيع الأصول الا ان البرلمان وقف بقوة ضد هذا التخويل ومنعه في وقت سابق .

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