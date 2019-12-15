المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح 300 مختطف من قبل أمن الحشد الشعبي

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- شبكة اخبار العراق
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تحالف سائرون:نحن مع مرشح المتظاهرون لرئاسة الوزراء
اعيان الموصل يرفض التلاعب بموازنة المحافظة من قبل نواب الانبار وصلاح الدين
تحالف الفتح يدعو إلى عدم الاستماع لصوت الشعب في اختيار رئيس الوزراء الجديد
ائتلاف علاوي يؤيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
الجبهة التركمانية تعلن عن “خارطة” من 14 نقطة للخروج من الأزمة الراهنة
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مصادر: منفذ القائم مخصص لميليشيات الحشد فقط
مصادر:حزب بارزاني وافق على السوداني لرئاسة الوزراء لأنه تعهد بأستمرار العمل بالإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي!
الدراجي:العراق دولة فاشلة بعد 2003
المالية النيابية:لن يستقر العراق بوجود ميليشيات الحشد والسياسة الاقتصادية الخاطئة
الحديثي يكشف عن وجود اشكاليات قانونية في مشروع موازنة 2020
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حمودي يعلن عن قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية
قانون اللجنة الاولمبية بحاجة الى نظام داخلي
توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر توضيحا بشأن استئناف مباريات الدوري الممتاز
بطولة كأس الخليج 25 ستكون في العراق بموافقة جميع الدول المشاركة
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- تحقيقات
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
إيران تستدعي الصدر
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN