المرعيد:الملف الأمني لقضاء سنجار سيكون بيد الشرطة المحلية

المرعيد:الملف الأمني لقضاء سنجار سيكون بيد الشرطة المحلية
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 الموصل/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس (26 أيلول 2019)، إن ملف قضاء سنجار الأمني سيكون بإشراف الشرطة المحلية من أبناء المدينة، مشيراً الى الشروع بافتتاح المواقع الاصيلة لجميع الدوائر الحكومية في قضاء سنجار، بعد استقرار الوضع في المدينة وتوفير الكثير من احتياجات الأهالي فيها.وذكر المرعيد خلال زيارته الى القضاء برفقة مجموعة مدن مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ولقائه مسؤولي واهالي المدينة أن “هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة المحلية في المحافظة لإعادة الاستقرار الى قضاء سنجار، ودعم المؤسسات الحكومية في القضاء، لا سيما في ادارة الملف الامني الذي سيكون تحت إشراف الشرطة المحلية من ابناء المدينة، بعد عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم إلى الوظيفة وتعيين مواطني القضاء في المؤسسات الامنية لضمان استقرار المدينة”.ودعا المحافظ “المواطنين في القضاء الى ضرورة تقديم كافة المعلومات والملاحظات التي تسهم في تعزيز الجهد الحكومي في القضاء، الذي يحتاج الى تضافر جهود الحكومة الاتحادية وأبناء المدينة مع الحكومة المحلية في المحافظة، والقوات الامنية المتواجدة في القضاء”.

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