المرعيد:تخصيص مليار دينار كبدل ايجار لمدة سنة لإصحاب الدور المهدمة في الموصل

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زراعة كربلاء تعلن عن إنتاج 97 مليون بيضة في النصف الأول من العام الحالي
وزير المالية يكلف سهام يونس بمهام المدير العام لهيأة الكمارك وكالة
حزب بارزاني “متفاءل”بحل ملفي النفط والموازنة مع بغداد
حزب بارزاني يطالب بتخصيص 17% من موازنة 2020 لحكومة الإقليم دون تسليم المنافذ وإيرادات النفط!
المالية النيابية:عدم وجود تخصيصات مالية لتطبيق قانون الخدمة الإلزامية
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الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN