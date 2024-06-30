المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان:العراق بالمرتبة الثانية عربياً تضرراً بالإرهاب

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الإنسان النيابية تثمن مبادرة وزير العدل بوضع “صناديق شكاوى” في السجون لضمان حقوقهم
حزب طالباني:نزوح أكثر من (50) عائلة من مناطق محافظة دهوك بسبب الاجتياح التركي
العراق يستورد (خوخ ونكتارين)بـ(27) مليون دولار من تركيا خلال ستة أشهر
منح إجازة استثمار لشركة توتال الفرنسية لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاواط
رئيس الجمهورية يقرر إضافة يومين للعطل الرسمية
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العراق يستورد (خوخ ونكتارين)بـ(27) مليون دولار من تركيا خلال ستة أشهر
منح إجازة استثمار لشركة توتال الفرنسية لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاواط
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
(1.365000)برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار=148250 ديناراً
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:الجامعات الأهلية مشاريع ربحية ومستوى علمي متدني
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
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