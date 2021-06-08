المركز الدولي للدراسات الرياضية:لاعب مانشستر سيتي”فودين” الأعلى قيمة تسويقية

المركز الدولي للدراسات الرياضية:لاعب مانشستر سيتي”فودين” الأعلى قيمة تسويقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وضع المركز الدولي للدراسات الرياضية، اليوم، لاعب مانشستر سيتي، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية.ووفقا لعديد العناصر، ضمت مدة عقده وعمر اللاعب ومشاركاته الدولية وتطور مسيرته الكروية وتطور أدائه، بالإضافة إلى مستوى الفريق الذي يدافع عن ألوان قميصه على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، جاء الشاب الإنجليزي فيل فودين بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو، في القائمة التي شهدت سيطرة إنجليزية على المراكز الأولى.وفي المركز الثاني جاء لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماسون جرينوود (178 مليونا) وتلاه زميله ومواطنه ماركوس راشفود (159.1 مليون)، في سيطرة واضحة لأندية إنجلترا، بعد وصول فريقي مانشستر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالرغم من فشلهما في قنص اللقب لحساب تشيلسي وفياريال الإسباني، على الترتيب.أما المركز الرابع فكان من نصيب نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند (155.5 مليون)، بفضل المستويات المبهرة والمعدل التهديفي المرتفع الذي يقدمه على مدار المواسم الماضية، تلاه في القائمة، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (154.3 مليون)، أحد أسباب التطور الملحوظ في مستوى يونايتد خلال الموسمين الماضيين.وجاء الهولندي الشاب، فرانكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني في المركز السادس بقيمة 138 مليون يورو، وتلاه زميله الإسباني بيدري جونزاليس (133.2 مليون) في المركز السابع.أما المركز الثامن فكان من نصيب الكندي ألفونسو ديفيز نجم دفاع بايرن الألماني (131.6 مليون)، وجاء نجم أتلتيكو مدريد الشاب البرتغالي جواو فيلكس تاسعا بقيمة 127.8 مليون، واختتم ماسون ماونت نجم تشلسي الإنجليزي قائمة العشرة الأوائل بقيمة 123.6 مليون يورو.وفي المركز الثاني عشر، جاء الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تراجع بشكل ملحوظ في القائمة، وبقيمة تسويقية تتجاوز الـ118 مليون يورو، بينما أتى زميله البرازيلي، نيمار دا سيلفا في المركز الـ71، بعد ترنح مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تحقيقه لأي لقب كبير مع الفريق هذا الموسم، ذلك بالإضافة إلى تقدمه في السن.

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