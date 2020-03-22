المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يدعو الحكومة لإطلاح سراح السجناء فوراً

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يدعو الحكومة لإطلاح سراح السجناء فوراً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر مركز جرائم الحرب في بغداد ،اليوم الأحد، بيانا دعا فيه الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان  والمجتمع الدولي للتدخل  الفوري لإطلاق سراح السجناء في معتقلات الميليشيات والحكومية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ، وأكد البيان ،إن آلاف المعتقلين براء من التهم الموجه اليهم من قبل ميليشيات الحشد ، كما أكد البيان على ضرورة معالجة ملف المختطفين قسرا منذ 2014 وبقائهم في السجون السرية  خرقا واضحا لإعلان حقوق الإنسان العالمي .وأدناه نص البيان… 

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