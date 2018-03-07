المساءلة تباشر بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات

المساءلة تباشر بتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعملية تدقيق اسماء المرشحين لمجلس النواب.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الهيأة اليوم :ان ” الهيأة شرعت بعملية تدقيق اسماء المرشحين لمجلس النواب لغرض الكشف عن اسماء المشمولين بإجراءاتها” .يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أرسلت اسماء المرشحين يوم أمس لهيأة المساءلة والعدالة.

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