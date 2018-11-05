المساءلة والعدالة:تنفي شمول كابينة عبد المهدي باجراءاتها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيحاً بشأن المعلومات غير الدقيقة التي انتشرت مؤخرا حول إجراءاتها بخصوص اسماء المرشحين في الكابينة الوزارية.وذكرت الهيأة في بيان اليوم: ان ” الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أصدرت توضيحا بشأن المعلومات التي انتشرت حول شمول عدد من اسماء المرشحين الوزاريين هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. ولازالت الأسماء قيد التدقيق”.وأكدت ان “نتائج التدقيق ستعلن في الوقت المناسب”. وتناقلت وسائل الاعلام معلومات حول إحالة ثلاثة وزراء من حكومة عادل عبد المهدي الى هيأة المسائلة والعدالة بعد وورود معلومات بملفات فساد وأخرى تخالف القوانين.