المساءلة والعدالة:فيصل الجربا ونعيم الربيعي مشمولان بإجراءات المساءلة

المساءلة والعدالة:فيصل الجربا ونعيم الربيعي مشمولان بإجراءات المساءلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع ، اليوم الأربعاء، ان المشمولين بإجراءات الهيئة من الوزراء هما فيصل الجربا ونعيم ثجيل الربيعي.وقال البكوع في حديث صحفي له اليوم، إن “الاسماء المشمولة من الوزراء الـ 22 مرشح التي أرسلت من هيئة رئاسة مجلس النواب هم اثنين فقط “، مبينا ان “الهيئة دققت الاسماء واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المشمولين وأشعرت الدوائر الرسمية لمجلس النواب ومجلس الوزراء”.أضاف ان “الوزيرين المشمولين بالإجراءات هم (فيصل الجربا ونعيم ثجيل الربيعي)”، لافتا الى ان “هناك احاديث كثيرة عن اكثر من هذا العدد وهذا غير صحيح”.وأكد انه “من حق المشمولين الطعن أمام هيئة التمييز ومن ثم الهيئة تدقق بالأوراق التي اعتمدت من قبل المحكمة”.

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