المساري:الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعودها بشأن الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف القوى الوطنية، احمد المساري، اليوم الثلاثاء، لنائب السفير الأمريكي لدى العراق سيلفيا ريد كيرن، ان الحكومة العراقية لن تستطيع الوفاء بوعودها بشأن الانتخابات، فيما كشف سبب ذلك.وذكر المكتب الإعلامي للمساري بيان ، ان “رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية، استقبل اليوم، سيلفيا ريد كيرن، نائب السفير الامريكي ومستشارة الشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالعراق في مقر التحالف ببغداد وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع السياسية والامنية التي تخص الشأن العراقي وفي مقدمتها ملف الانتخابات”.واكد المساري على ضرورة “تنفيذ الحكومة التزاماتها التي اعلنتها سابقا حول اجراء الانتخابات والمتضمنة بالعودة الشاملة للنازحين واعادة الاستقرار للمدن المحررة، وحصر السلاح بيد الدولة”، مشيرا الى “عدم امكانية الحكومة تلبية تلك الوعود كون المدة المتبقية للانتخابات قصيرة، مما يتطلب تأجيلها لحين توفير البيئة المناسبة لها والتي نضمن فيها تكافيء الفرص والظروف الانتخابية والتي اكد عليها الدستور العراقي بين جميع المحافظات وهي الان غير متوفرة، من اجل اجراء انتخابات نزيهة معبرة عن ارادة المواطن العراقي”.ودعا المساري “المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية الى المساعدة في تقديم الدعم للنازحين والمساهمة في عودتهم واعادة الاستقرار لمدنهم، فضلا عن المساهمة الفاعلة في اعادة اعمار المحافظات المنكوبة”.