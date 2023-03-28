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نائب:المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن جلسة التصويت على قانون الانتخابات
الإطار الشيعي:لن نقدم تنازلات للأحزاب السنّية مقابل تصويتهم على قانون الانتخابات
حزب الدعوة:تمرير قانون الموازنة بعد عيد الفطر المبارك
نائب يستغرب من تصرف الحلبوسي بعدم طرح مسودة الموازنة للنقاش
المستشار صالح:الأشهر القليلة المقبلة سيكون سعر صرف الدولار بالرقم الرسمي( 1320 ) دينار
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN