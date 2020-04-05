المستقبل الكردستانية:الكتل الكردية تواصل حواراتها مع الزرفي

المستقبل الكردستانية:الكتل الكردية تواصل حواراتها مع الزرفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، اليوم الاحد، أن مباحثات المجموعة الكردية مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تتركز على ثلاثة محاور.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، إن “المجموعة الكردية المشكّلة من جميع الأحزاب الكردية ما عدا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني مستمرة باجتماعاتها مع الزرفي”.وأضاف أن “المباحثات تركزت على تضمين البرنامج الحكومي الاستمرار بقوانين الإصلاح، وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وكذلك الاستمرار بمحاربة الفساد في الإقليم وعموم العراق”.وأوضح النائب أن “تمرير الزرفي في البرلمان يتطلب توافق الكتل السياسية”، مؤكداً أن “المجموعة الكردية ليس لديها أي اعتراض على الزرفي”.وأشار إلى أن “المجموعة الكردية ستواصل مباحثاتها مع الزرفي ولا علاقة لها بمباحثات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني لكون هذين الحزبين لديهما منافع شخصية يبحثون عنها لاسيما فيما يخص المكاسب الوزارية وبعض الصفقات”.وتسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم أمس السبت المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

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