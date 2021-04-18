المسعودي:المباراة بين فريق أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون مفصلية

المسعودي:المباراة بين فريق أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون مفصلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عَدَّ رئيس الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد، فلاح المسعودي، الأحد، مباراة فريقه الكروي أمام الصناعات الكهربائية مباراةً مفصلية ، مؤكداً  أهمية تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث .وقال المسعودي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مباراة الصناعات الكهربائية ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز تعدُّ في غاية الاهمية لتعزيز موقع اسود العاصمة في الترتيب والبقاء ضمن المنطقة الآمنة التي تضمن البقاء ضمن دوري الكبار”، مبيناً أن” الصناعات الكهربائية فريق متمكن إذ قدَّم مباريات طيبة وحقق نتائج ايجابية في أغلب المباريات التي خاضها تحت قيادة المدرب عباس عبيد”.وأكد، أن” الفريق طوى صفحة الخسارة الأخيرة التي تلقاها من نفط البصرة وصب تركيزه على مواجهة الصناعات التي ستكون شبه مفصلية للفريق “، لافتاً إلى أن” عامل الأرض سيكون حافزاً لتحقيق النقاط الثلاث “.وتابع، أن” كتيبة اسود العاصمة على أتمّ الاستعداد لهذا اللقاء خصوصاً مع اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود غيابات مؤثرة لتقديم مستوى يليق باسم نادي أمانة بغداد وتحقيق الفوز بهذه المباراة .ويحتلُّ أمانة بغداد المركز الـتاسع  بـ 36 نقطة ، بينما يقبع الصناعات الكهربائية بالمركز الخامس عشر  بـ 27 نقطة .

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