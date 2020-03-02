المسعودي:تحالف سائرون سيقاطع عملية اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

المسعودي:تحالف سائرون سيقاطع عملية اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاثنين, عن بدء رئيس الجمهورية برهم صالح مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية بشأن اختيار مكلف جديد لرئاسة الحكومة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي, مؤكدا ان تحالفه سوف لن يشترك بأي مفاوضات او لقاءات تتعلق باختيار المكلف تاركين الاختيار لرئيس الجمهورية.وقال المسعودي في تصريح  صحفي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح بدأ منذ صباح اليوم باحراء اتصالات مع القوى السياسية بشكل مكثف بشان اختيار وتكليف شخصية اخرة لرئاسة الحكومة”.وأضاف المسعودي، أن “التحرك جاء نتيجة لضيق الوقت والمدة التي منخها الدستور المحددة بـ15 يوما”، مبينا أن “تحالف سائرون سيستمر بمقاطعة أي مفاوضات او لقاءات او التدخل في عملية اختيار مكلف جديد لرئاسة الحكومة, كما سار عليه خلال مفاوضات اختيار علاوي”.وكان النائب السابق جاسم محمد البياتي رجح في تصريح سابق ، عدم ترشيح او تأييد زعيم التيار الصدري مقدى الصدر لاي شخصية لرئاسة الحكومة، مبينا أن بعض الكتل السياسية تخلت عن علاوي في الساعات الاخيرة. 

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