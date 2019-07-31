المسعودي:حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل تجري “بهدوء”

المسعودي:حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل تجري “بهدوء”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن تفاصيل المفاوضات بين اربيل وبغداد بشأن القضايا العالقة، مشيرا الى ان المفاوضات تسير بمسارين قريب وبعيد الاجل.وقال المسعودي في تصريح  صحفي، ان “المفاوضات مع اقليم كردستان مستمرة لحل الازمة بين بغداد واربيل لحل جميع القضايا وقد شكلت لجنة حكومية من اجل النظر بتنفيذ بنود الموازنة ورواتب موظفي الاقليم وهي قصيرة الاجل”.واضاف ان “لجنة اخرى شكلت من الحكومة المركزية واقليم كردستان لحل جميع القضايا العالقة بضمنها المناطق المتنازع عليها وعدد الموظفين في الاقليم والبيشمركة وبيع نفط كردستان بعيدا عن بغداد”.واشار المسعودي الى ان” الحكومة المركزية تسير بمسارين من اجل انهاء الخلاف مع اربيل دون تصعيد المواقف كما كان في السنوات الماضية لتوقيع اتفاق نهائي يضع خارطة طريق للتعامل بين الجانبين”. 

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