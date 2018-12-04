المسعودي: الخلافات ستعطل جلسة اليوم

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، أن الخلافات السياسية ستتسبب بتأجيل التصويت على وزارات العدل والداخلية والدفاع خلال جلسة اليوم المخصصة لإكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المسعودي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الكتل السياسية لم تحسم أمرها حتى ألان من الوزارات الأمنية ولازالت الخلافات قائمة بين جميع الإطراف”، لافتا إلى إن “جلسة اليوم سيتم خلالها تمرير خمس وزارات فقط وتأجيل الوزارات الثلاث إلى جلسة أخرى”.وأضاف أن “المكون الكردي لم يحسم موقفه من مرشح وزارة العدل حتى، فضلا عن عدم التوصل لاتفاق بين المكون السني على مرشح الدفاع”، مبينا إن “تحالفي الإصلاح والبناء لم ينجحوا في الاتفاق على مرشح الداخلية”.وبين أن “تلك الخلافات ستعيق العمل الحكومي وتأخير إكمال الكابينة الوزارية”، موضحا إن “رفض دخول بعض النواب لجلسة اليوم حصل لعدم تمرير الوزارات وفق منهج المحاصصة”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في إقناع الكتل السياسية على تمرير مرشحي الداخلية والدفاع، فيما بين إن الاجتماع بين عبد المهدي ورؤساء الكتل السياسية توصل إلى اتفاق بعقد الجلسة وطرح جميع المرشحين للتصويت.