المشهداني:الرئاسة البرلمانية المقبلة”قيد التفاوض”

المشهداني:الرئاسة البرلمانية المقبلة”قيد التفاوض”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس النواب الأكبر سنا محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الجلسة الاولى للبرلمان.وقال المشهداني في تصريح صحفي: إن “موعد عقد الجلسة الاولى سيكون في العاشر من الشهر المقبل او دون ذلك بيوم او يومين، حيث ستخصص لاختيار بين الجلسة الاولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه”.وأضاف أنه “في حال لم تتفق الكتل السياسية على الرئيس ونائبيه فسأبقيها مفتوحة لأيام أخرى حتى يحين موعد استئنافها بعد ان تتفق الكتل السياسية على رئيس البرلمان ونائبيه”.وأوضح المشهداني ان “تحالف عزم يريد الحصول على منصب الرئيس والتحالف يسعى له وهذا استحقاق وبتالي سيكون العمل على ذلك لكن إلى الآن لم نتفق على شخصية معينة لان نطرحها لباقي الكتل السياسية وبتالي فأن الأمر قيد المفاوضات ولم يتم تحديد اي اسم إلى الآن”.

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