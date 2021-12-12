المشهداني:الرئاسة البرلمانية من حصة تحالف عزم

المشهداني:الرئاسة البرلمانية من حصة تحالف عزم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف التاجر خميس الخنجر  ، الاحد ، عن مخرجات الاجتماع الذي جمع رئيسه خميس الخنجر مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ، يوم امس السبت.وقال عضو التحالف  الولائي محمود المشهداني في تصريح صحفي، إن “الاجتماع كان عبارة عن زيارة لتهنئة رئيس تحالف عزم خميس الخنجر لترأسه التحالف الجديد” مشيراً الى أن ” الاجتماع كان عبارة عن مجاملات وتبريكات”.وأضاف أن “زيارة الحلبوسي للخنجر مجاملة ولم يطرح او يناقش اي موضوع بخصوص التحالفات او رئاسة البرلمان الجديدة وما دار مجرد نقاشات عامة”.وبين أن “تحالف تقدم يدفع ليكون محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة اخرى، ومن جانب أخر تحالف عزم ايضاً لديه مرشحين”، موضحاً أن “رئاسة البرلمان ستحسم عندما ينتهي ملف الكتلة الاكبر ويتكون البيت الشيعي”.

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