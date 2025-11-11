المشهداني:الوعي في الشارع العراقي يختلف عن المرات السابقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمود المشهداني في مؤتمر صحفي عقده عقب ادلائه بصوته في الاقتراع العام ، “استطعنا أن نواجه تحدي الخط الأول المتمثل بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في جو ديمقراطي آمن”، مردفا بالقول إنه “لم نسجل أي خرق في العملة الانتخابية”.وأضاف أنه “نستطيع ان ننظر إلى اعلان النتائج، ونسبة المشاركة، ونعتقد أن النسبة في هذه الانتخابات ستكون اعلى من السابقة”.كما أشار المشهداني إلى أن “الوعي في الشارع العراقي يختلف هذه المرة عن المرات السابقة، وهذا الأمر يؤدي إلى انتخاب نواب أكفاء، ويؤدي إلى تشكيل الحكومة كفوءة لننعم بالأمن والإستقرار”.واختتم رئيس البرلمان حديثه بالقول إن “العراقيل التي كانت تواجه الحكومات السابقة اختفت حاليا”، معتبرا أن “هناك صراعا بسيطا و تنافسا بين الكتل، وهذا هو التحدي الآخر بعد انتهاء العرس الانتخابي”.

