المشهداني:الوعي في الشارع العراقي يختلف عن المرات السابقة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
هل يُحسم اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل فور إعلان نتائج الانتخابات؟
الطائفية المستوردة: حين فشل العملاء في صناعة الانقسام
لا حياة كريمة لشعب يعيد إنتخاب من نكثوا بوعودهم له وإستغفلوه !
الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
-
- اقتصادية
البنك المركزي:أكثر من (60) مليار دولار مبيعات البنك لمصارف أحزاب الفساد خلال تسعة أشهر
نائب:فشل السوداني وحكومته وراء الجفاف في العراق
نائب:السوداني تعمد في عدم إرسال موازنة 2025 للبرلمان
توقف عمليات بيع وشراء الدولار بسبب الانتخابات وعطلتها الرسمية
رويترز:شركة لوك أويل الروسية ستترك العراق لشمولها بالعقوبات الأمريكية
-
- رياضية
- تحقيقات
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:فشل السوداني وحكومته وراء الجفاف في العراق
الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة
المالكي:آلية تشكيل الحكومة المقبلة لاتختلف عن السابقات”توافقية”
الإطار الإيراني يؤكد على وحدة الإطار وانتفاخ الجيوب والبقاء في السلطة
البنك المركزي:أكثر من (90) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي من مصارف أحزاب الحشد الإسلامية والتجارية
-
- اذاعة INN