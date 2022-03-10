المشهداني:تعين العزاوي برئاسة الوقف السنّي صفقة سياسية

المشهداني:تعين العزاوي برئاسة الوقف السنّي صفقة سياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس مجلس النواب الاسبق النائب محمود المشهداني، الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالسعي للحصول على الولاية الثانية بطرق غير قانونية، مبينا ان تعيين عبد الخالق العزاوي لرئاسة الوقف السني جاء لغرض بقاء الكاظمي في منصبه.وقال المشهداني في حوار متلفز ، إن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وافق على تعيين رئيس جديد الوقف السني للحفاظ على منصبهِ وطمعه بالولاية الثانية”.واضاف ان “كتلا سياسية تدفع الأموال لشراء منصب رئاسة الوقف السني وتتعامل مع الدائرة كانها شركة مقاولات للاستحواذ على عقاراتها واملاكها”.وأشار المشهداني الى ان “جماعة السيادة تمسكوا بعبد الخالق العزاوي لرئاسة الوقف وسيتم الطعن في تعيينه كون رئيس الوزراء هو تصريف اعمال وغير قادر على تعيين شخصية جديدة لرئاسة هكذا منصب”.

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