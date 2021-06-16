المشهداني:صوتي الانتخابي لصالح احدى القوى الشيعية الولائية

المشهداني:صوتي الانتخابي لصالح احدى القوى الشيعية الولائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الأربعاء، قدرة الكتل الشيعية على المنافسة الانتخابية في المناطق السنية وكسب الأصوات، مشيرا الى أن الاطراف السنية او الكردية لا يمكنها الظفر برئاسة الوزراء.وقال المشهداني في حديث صحفي، إن “الكتل السنية لا تستطيع المنافسة انتخابيا في المناطق الشيعية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الكتل الشيعية تستطيع كسب الاصوات في المناطق السنية”.وأضاف أن “ صوتي الانتخابي سيكون لصالح احدى القوى الشيعية الولائية ”، محذرا من “انهيار العملية السياسية في حال تزوير الانتخابات المقبلة”.ورجح المشهداني وهو قيادي في تحالف عزم ان “يكون احد اعضاء تحالف عزم رئيسا لمجلس النواب”، مشيرا الى أن “ تحالف عزم لن يخرج من عباءة تحالف الفتح .

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