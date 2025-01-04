المشهداني:ضعف الحكومة = ضعف العملية السياسية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم السبت، قادة القوى السياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان “التسوية السياسية”، داعياً المتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر بهذه الورقة.

وشدد المشهداني، في كلمة القاها خلال ذكرى “مقتل عم عمار الحكيم من قبل إيران، على ضرورة التزام جميع القوى السياسية بـ”دعم الحكومة الحالية وتقويتها”، معتبراً أن “ضعف الحكومة سيعني ضعف العملية السياسية في العراق برمتها”.

وأكد رئيس مجلس النواب، دعم المجلس لجميع مواقف العراق السامية لدعم قطاع غزة، لما تواجهه من حرب ودمار.