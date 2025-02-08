المشهداني للقوى السنّية :يجب حماية العملية السياسية وتعزيز العلاقات مع إيران

المشهداني للقوى السنّية :يجب حماية العملية السياسية وتعزيز العلاقات مع إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الإطاري محمود المشهداني ، في بيان ، اليوم السبت، إن اجتماع القوى السنية في منزل المشهداني  تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة والقضايا المحلية وتشريعات القوانين الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما جرى، وفق البيان، بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات.وشهد الاجتماع أيضاً، بحسب البيان، التطرق إلى حماية العملية السياسية وتعزيز العلاقات مع إيران .وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإيران. كما تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وفق ما جاء في نص البيان. واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة والتقارب مع توجهات الإطار الشيعي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *