المشهداني: نرفض وصف حزام بغداد بالمناطق الإرهابية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب احمد المشهداني، اليوم الاحد، تصريح احد اعضاء مجلس محافظة بغداد، الذي وصف فيها مناطق حزام العاصمة بأنها “مناطق ارهابية”، بتصريحات “غير مسؤولة”، مشيرا الى ان إطلاق التصريحات الكاذبة المربكة تمس مشاعر المواطنين.وقال المشهداني في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، اننا “في الوقـت الـذي نحـارب فيه كل انـواع الاٍرهاب والفساد والاشاعـات المغرضة ودحضها ونحـرص علـى الحفاظ علـى السلم المجتمعـي ونبـذ الطائفية والخلافات، تظهـر لنـا بيـن فتـرةٍ وأخـرى تصريحات غير مسؤولة من قبل أشخاص محسوبين على العملية السياسية بخصوص الوضع الأمني لمناطق حزام بغداد وبالأخص قضــاءالطارمية والتاجي بأنها مناطق ارهابية ومعاقل للارهاب ومنطلق لعمليات الاغتيال وما الى ذلك ووصفها بأوصاف بعيدة كل البعد عن واقعها الصحيح”.
واضاف ان “من المعروف للجميع ان اهلنا في الطارمية والتاجي ولفترة طويلة قاموا بمقارعة الاٍرهاب واستطاعـوا ان يبسطـوا الامـان في مناطقهم وبمساعـدة الجيـش العـراقـي البطـل وقدمّـوا العـديد مــن الشهداء وتهدمت منازلهم وتعطلت الكثير من مصالحهم وأعمالهم وخُربّت بساتينهم جرّاء الاٍرهاب المقيت الذي جاء دخيلاً الى مناطقهم ولا يخفى على الجميع ان اهلنـا في الطـارميـة والتاجي من عشائـر عربيـة اصيلـة شجاعـة مسالمة محبة للسلام هويتها حب الوطن وتاريخها الوفاء والاخلاص لهذا البلد المعطاء”.
وثمن، خلال المؤتمر دور “القوات الامنية بكل صنوفها لبسط الأمن في مناطقنا يجب ان نحافظ على الخط الوطني وعدم إطلاق التصريحات الكاذبة المربكة التي تمس مشاعر المواطنين”.وقال، “نحن جميعاً في مركب واحد هو مركب محاربة الاٍرهاب والفساد، والطارمية مغلقة منذ ٦ ايام وتحمل الأهالي هناك إغلاق الطرق وتعطل مصالحهم في سبيل إكمال العمليات العسكرية وواجبنا هنا ان نخفف عنهم ولا ينقصهم ان تنهال عليهم تصريحات بغيضة تدل على الحقد والكراهية”.فيما ابدى رفضه الشديد، لـ”هـذه الاتهـامات والتصريحات التي اطلقها عضو مجلس الممحافظة ونعدها جزءاً من عراقيل بناء الوطن والمواطن اما بالنسبـة للوضـع الامنـي فإنـه يُقيّـم من قبـل القـوات الامنيـة المتـواجـدة والماسكـة للمنطقـة ولا نسمـح بأي حـال من الاحـوال التجـاوز علـى المنطقـة والاهـالي وان حدثت هنـاك خـروقـات فهـي خـروقـات فـرديـة لا يقبـل بهـا اهلنـا في الطـارميـة إطلاقا ومعروف للجميع بان قائد عمليات بغداد وقيادة العمليات قد اطلقت على الطارمية مدينة السلام والمدينة الآمنة”.