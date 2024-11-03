المشهداني والضاري يؤكدان على أهمية تفعيل الدور الرقابي

المشهداني والضاري يؤكدان على أهمية تفعيل الدور الرقابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني 2024)، أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان، أن “المشهداني التقى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري”.واضاف أن “اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، وتطورات الشأن العام في البلاد، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ومتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري”.وشدد الطرفان بحسب البيان، على “ضرورة تشريع القوانين المهمة وأبرزها تعديل قانون العفو العام، الذي أجمعت عليه القوى الوطنية في ورقة الاتفاق السياسي”.

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