المشهداني يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد

المشهداني يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أهمية دور ديوان الرقابة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “المشهداني استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف”.وأضاف البيان، أن ” رئيس ديوان الرقابة المالية تقدم بالتهنئة إلى المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق في عمله.وأشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى “أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي”، مؤكداً “دعم مجلس النواب للديوان في تأدية مهامه الرقابية وحفظ المال العام”.

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