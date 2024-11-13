المشهداني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع بريطانيا

المشهداني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع بريطانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الثلاثاء، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، إلى ضرورة التعاون المشترك بين البلدين.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمشهداني ، أن الأخير “استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن الذي بدوره قدم التهنئة بمناسبة تسنمه منصب رئيس مجلس النواب، حيث بحث الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والتي تحظى بالاهتمام المشترك”.ودعا المشهداني بحسب البيان، إلى “ضرورة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين العراق والمملكة المتحدة”.

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