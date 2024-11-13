المشهداني يدعو الكتل السياسية لمغادرة خلافاتها

المشهداني يدعو الكتل السياسية لمغادرة خلافاتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة طي صفحة الخلافات بين الكتل السياسية.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الثلاثاء، نائب الأمين العام لتحالف السيادة عبد الخالق العزاوي ونواب كتلة السيادة”، مشيراً إلى أن “الوفد قدم التهنئة للمشهداني بتسمنه رئاسة مجلس النواب”.وأكد المشهداني بحسب البيان، “أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والآليات المتبعة سواء في انتخاب الرئيس وإقرار القوانين النيابية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن”.وشدد المشهداني، على “ضرورة طي الخلافات للكتل السياسية والمضي قدماً بإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب، لاسيما قانون العفو العام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *