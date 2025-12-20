المشهداني يدعو الى مغادرة الصراعات على المناصب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد المشهداني رئيس البرلمان السابق،اليوم السبت، خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الطباطبائي، في ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم من قبل إيران.

وأضاف أن ما لم تغادر القوى السياسية الحالية الصراع على السلطة فلن يتغير شيء، ولن يحدث ما يصبوا إليه الجميع، لذا فإن مغادرة الخلافات السياسية ضرورة خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحول العراق إلى دولة المواطنة”.