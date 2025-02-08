المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء

المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، السبت، لجنة النزاهة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء.وذكر مكتب المشهداني في بيان ورد لـ”ميل”، أن “المشهداني اجتمع برئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي وتناول الاجتماع شرحا مبسطا لما يدور داخل أروقة مؤسسات الإصلاح التابعة لوزارة العدل والشكاوى التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب حول الظروف التي يعيشها السجناء“.وأكد رئيس مجلس النواب، “ضرورة أن تأخذ اللجان النيابية دورها في متابعة الجهات التنفيذية والاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم”، مشيرا إلى “ضرورة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ما يصل عن السجون”.يذكر ان شركة  سامي المسعودي رئيس هيئة الحج والمستشار في الحشد الشعبي هي من تتولى إطعام السجناء بمبالغ كارثية .

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