المصدر السوري:مقتل وإصابة (50) عنصراً من منتسبي الحشد جراء غارات “مجهولة” على مواقعهم في العمق السوري

المصدر السوري:مقتل وإصابة (50) عنصراً من منتسبي الحشد جراء غارات “مجهولة” على مواقعهم في العمق السوري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المرصد السوري، صباح الأحد، مقتل 15 عنصرا من الفصائل المسلحة الحشدوية، وإصابة 35 آخرين، إثر غارات على مواقع في دير الزور والبوكمال ونقاط على الحدود العراقية.واستهدفت طائرات حربية مجهولة مواقع للفصائل الحشدوية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، حيث نفذت الطائرات الحربية 5 غارات جوية استهدفت مقرا عسكريا ورادار في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال، كما طالت غارات جوية مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية.ووفقا للمرصد السوري، سقط على الأقل 15 قتيلا من الفصائل الحشدوية الموالية لإيران، مجهولي الهوية حتى اللحظة، في البوكمال ودير الزور، كما سقط عدد كبير من الجرحى، ولم يعرف حتى اللحظة من استهدف هذه المقرات، إذا ما كان استهداف إسرائيلي أو أميركي.وكان  مسؤول أمني عراقي، افاد في وقت سابق من فجر الأحد، بأن قصفاً جوياً استهدف تواجداً لكتائب سيد الشهداء على الحدود بين العراق وسوريا.وذكر المسؤول ، إن المعلومات الأولية المتوفرة وقوع إصابات نتيجة القصف الذي يرجع أنه عبر طيران مسير اسرائيلي.

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