المصرف العراقي للتجارة:إطلاق مبلغ 3 مليارات دولار لإيران بموافقة أمريكية

المصرف العراقي للتجارة:إطلاق مبلغ 3 مليارات دولار لإيران بموافقة أمريكية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، آلية إطلاق الأرصدة الايرانية.وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان : إن “الأرصدة الإيرانية التي تم إطلاقها مؤخرا من شباط 2023 لغاية حزيران الحالي كانت بموجب الآلية المتفق عليها بين الدول الثلاث (العراق وإيران والولايات المتحدة الأمريكية) المعمول بها منذ عام 2018”. وفي وقت سابق، أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، الافراج عن 3 مليارات دولار من المستحقات الموجودة بالعراق، مبينا أنه تم تخصيص مقدار من الأرصدة المجمدة الايرانية بالبلد الجار لتغطية احتياجات الحجاج وتوفير السلع الأساسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *