المصرف العراقي للتجارة:للتجار الأفراد تحويل (100)ألف دولار شهرياً

المصرف العراقي للتجارة:للتجار الأفراد تحويل (100)ألف دولار شهرياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم، ضوابط التحويل الخارجي للتجار الافراد وبواقع 100 الف دولار خلال الشهر الواحد. وذكر بيان للمصرف ، أنه “استمراراً لتطبيق خطة تلبية حاجة التجار الأفراد من التحويلات المالية بعملة الدولار وبالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي (1320 دينار لكل دولار واحد)، باشر المصرف في تنفيذ خطته هذه منذ شهر تموز الماضي بواقع (100,000$) مائة ألف دولار خلال الشهر الواحد لكل فرد تاجر لأغراض استيراد البضائع الاستهلاكية”. واكد البيان ان “المصرف يعمل على تطوير خدماته المقدمة للزبائن بما يسهل سريان عملياتهم المالية وفق الأطر القانونية والسياقات الصحيحة والسليمة بما يضمن سلامة عمليات التحويل”. وأوضح البيان “ضوابط التحويل للتجار الأفراد كالآتي :-

1. فتح حساب جاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة في المصرف العراقي للتجارة.

2. لا يتجاوز سقف التحويل الخارجي لكل فرد تاجر مبلغ (100,000$) مائة ألف دولار فقط خلال مدة (30) يوم.

3. قائمة تجارية أولية على أن تكون بتاريخ نفاذية لا تتجاوز مدته (ستة أشهر) من تاريخ إنشاء الطلب على المنصة.

4. يتعهد الزبون بتزويد المصرف خلال مدة (30) يوم للدول المجاورة والإقليمية، و(60) يوم للدول الأخرى بما يثبت دخول المواد إلى العراق، فضلا عن تعهده بعدم امتلاكه شركة وأنه غير مساهم في شركة، وفي حال عدم التزامه بتوفير المتطلبات خلال الفترة المحددة أعلاه يتم حرمانه من إجراءات عمليات التحويل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

5. تزويد المصرف بــ(منفيست) يتضمن المعلومات المطلوبة التي تثبت دخول المواد إلى العراق.

6. يتم تنفيذ الطلبات لهذه التحويلات عن طريق فروع المصرف العاملة في بغداد والمحافظات الأخرى.

7. لا يتم قبول طلبات الحوالات الخاصة لمن لا يمتلكون مقر عمل فعلي (محل تجاري)”.

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