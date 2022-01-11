المصري شريف مؤمن مدرباً للمنتخب الوطني العراقي لكرة اليد

المصري شريف مؤمن مدرباً للمنتخب الوطني العراقي لكرة اليد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقّع الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، عقداً تدريبياً مع المدرب المصري شريف مؤمن يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي باللعبة ومنتخبات الفئات العمرية الأخرى.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان ، إنه “من الضروري ان يتعاون اتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له سبل الإقامة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه”.وأعرب المدرب المصري شريف مؤمن عن “سعادته بعمله الجديد في العراق واعداً بتقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والأداء، في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة”.تجدر الاشارة تجدر إلى أن مؤمن كان تولى تدريب المنتخب الوطني المصري الأول وحقق معه لقبي بطولة أمم أفريقيا في موزمبيق 2011 وبطولة العرب في الدوحة في العام ذاته.

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