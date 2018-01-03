المطلبي:شركة فرنسية ستتولى الإشراف والتخطيط لأمن بغداد

المطلبي:شركة فرنسية ستتولى الإشراف والتخطيط لأمن بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، عن مهام الشركة الفرنسية الموكل إليها مهام وضع خطة شاملة لأمن العاصمة بغداد والتي صوت عليها مجلس الوزراء خلال جلسته امس.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “اتفاقا حصل مع شركة فرنسية منذ فترة طويلة يقضي بتنظيم بعض القضايا الأمنية في العاصمة بغداد”، مبينا ان “تصويت مجلس الوزراء على الاتفاق سيجعل الشركة تمضي بمشروعها”.وأضاف المطلبي، أن “المهام التي ستوكل بالشركة هي وضع كامرات ونقاط ذكية في مختلف مناطق وشوارع العاصمة وتنظيم حركة السير، فضلا عن تنظيم حركة الاتصالات”، مشيرا إلى أن “الشركة ستضع دراسة عن اعداد العجلات التي تدخل وتخرج يوميا من بغداد”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن امس الثلاثاء عن تصويت مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة فرنسية لوضع خطة شاملة لأمن العاصمة بغداد والحدود.

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